The Witcher di Netflix | Henry Cavill torna sul set dopo l' infortunio ma la stagione 2 potrebbe essere rinviata

Henry Cavill è finalmente tornato sul set di The Witcher stagione 2 dopo che un infortunio lo ha costretto a stare fermo, portando a un ulteriore ritardo per la serie. La seconda stagione di The Witcher di Netflix è stata colpita da una serie di battute d'arresto nell'ultimo anno a causa di vari motivi, inclusa la pandemia. La battuta d'arresto più recente si è verificata dopo che l'attore Henry Cavill ha subito un infortunio ed è stato costretto a fare un passo indietro dalle riprese dello show. Secondo Redanian Intelligence, l'attore si è ripreso ed è ora tornato sul set per terminare le riprese delle scene di Kaer Morhen.

Henry Cavill torna sul set di The Witcher di Netflix dopo l'infortunio ma la stagione 2 potrebbe essere rinviata.

The Witcher 2, le riprese sono ricominciate: ecco quando finiranno

Le riprese della seconda stagione di The Witcher sono state interrotte lo scorso novembre per via dei casi di positività al COVID-19.

Le riprese della seconda stagione di The Witcher sono state interrotte lo scorso novembre per via dei casi di positività al COVID-19.