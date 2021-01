The Crew 2: The Hunt disponibile da domani (Di martedì 19 gennaio 2021) Ubisoft annuncia che The Hunt, il secondo episodio della prima stagione del suo celebre gioco di guida open world The Crew 2, sarà disponibile da domani su Xbox One, Xbox Series X S, PlayStation®4, PlayStation®5, Windows PC su Epic Games Store e Ubisoft Store, Stadia e Ubisoft+*, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Nel secondo episodio, The Hunt, i fuorilegge sono in fuga con la refurtiva rubata alla banca privata Vault Corp. Per fermarli, i giocatori dovranno sfruttare le proprie abilità di guida in fuoristrada negli spericolati eventi Rally Raid e Rally Cross Chase, oltre a completare tutti i nuovi eventi PvE che saranno sbloccati progressivamente a partire dal 20 gennaio. Episodio due: The Hunt include anche un nuovo Motorpass, il sistema di ricompense opzionali e ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 19 gennaio 2021) Ubisoft annuncia che The, il secondo episodio della prima stagione del suo celebre gioco di guida open world The2, saràdasu Xbox One, Xbox Series X S, PlayStation®4, PlayStation®5, Windows PC su Epic Games Store e Ubisoft Store, Stadia e Ubisoft+*, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Nel secondo episodio, The, i fuorilegge sono in fuga con la refurtiva rubata alla banca privata Vault Corp. Per fermarli, i giocatori dovranno sfruttare le proprie abilità di guida in fuoristrada negli spericolati eventi Rally Raid e Rally Cross Chase, oltre a completare tutti i nuovi eventi PvE che saranno sbloccati progressivamente a partire dal 20 gennaio. Episodio due: Theinclude anche un nuovo Motorpass, il sistema di ricompense opzionali e ...

Ultime Notizie dalla rete : The Crew The Crew, è uscito il trailer della nuova serie Netflix Sky Tg24 The Crew 2: The Hunt disponibile da domani

Ubisoft annuncia che The Hunt, il secondo episodio della prima stagione del suo celebre gioco di guida open world The Crew 2, sarà disponibile da domani su ...

