Serie A, 6 giocatori squalificati: 2 turni a Sau

Sono 6 i giocatori che non scenderanno in campo perché squalificati, per la 19° giornata di Serie A. Il Giudice sportivo ha inflitto 2 turni di squalifica a Marco Sau del Benevento "per avere, dopo essere uscito dal terreno di gioco, rivolto agli ufficiali di gara espressioni irriguardose, proferendo altresì un'espressione blasfema". Il Milan dovrà fare a meno, per un turno, di Romagnoli e Saelemaekers, lo Spezia di Vignali, il Sassuolo di Chiriches e la Roma di Mancini.

