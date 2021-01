Romano Prodi | Avanti con Conte | i numeri cresceranno

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 19 gennaio 2021) “Non è il momento della rottura, è il momento della continuità. E ogni alternativa aci metterebbe in una condizione di difficoltà”.crede e scommette sulla necessità della continuità del governo guidato da Giuseppee in una lunga intervista ad Avvenire azzarda una previsione nel giorno del voto di Palazzo Madama: “Isaranno risicati, ma ci saranno. Poi potranno anche crescere. Nonperò mediando, ma solo correndo in”. Il professore non risparmia critiche al protagonista di questa crisi, Matteo Renzi: “Ho solo una parola per definire l’apertura della crisi: follia. Ma ci sono politici che quando si accorgono che stare in coalizione non paga si innervosiscono, poi impazziscono e dopo ancora buttano tutto all’aria”. ...