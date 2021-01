Pirlo | “Critiche giuste | attaccate me e non i calciatori Stanno dando tutto”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 19 gennaio 2021) In casa Juventus ha presentato la finale della Supercoppa Italiana il tecnico Andrea. Queste le parole dello juventino: “Dopo la gara con l’Inter abbiamo parlato normalmente, come facciamo tutti i giorni. Abbiamo analizzato la partita e parlato della gara di domani. E’ un momento difficile, come ce ne sono tanti durante la stagione dopo una sconfitta, ma abbiamo la possibilità di scendere subito in campo e rifarci, cancellando la sconfitta di domenica. Questi giorni li vivo bene, sono abituato a questo tipo di situazioni, mi dispiace sopratper i giocatori, sopratper i giovani che sono stati attaccati. Io mi sono preso le mie responsabilità e preferisco che attacchiate me piuttosto che loro.. Noi siamo qui per vincere la finale e metterci alle spalle ...