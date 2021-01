Nuovo Dpcm e seconde case: ecco quando si può andare (Di martedì 19 gennaio 2021) Le seconde case sono uno dei nervi ancora scoperti del Nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio scorso. La questione è stata messa nero su bianco nel decreto di Conte , chiarita nella circolare del ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Lesono uno dei nervi ancora scoperti delin vigore dal 16 gennaio scorso. La questione è stata messa nero su bianco nel decreto di Conte , chiarita nella circolare del ...

NicolaPorro : Vi chiedete perché il governo si accanisca contro #partiteIva e piccole imprese? Semplice: i giallorossi hanno trov… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - rtl1025 : ?? Il premier Giuseppe #Conte ha firmato il nuovo #dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid, sarà in vigore fino al 5 marzo. - MonicaTedde : @vespergeist @newyorker01 lo prevede purtroppo anche il nuovo DPCM - moonchld_leo : aspetto nam come si aspetta la conferenza di conte per un nuovo dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm: ecco cosa si può fare dal 16 gennaio al 5 marzo Altalex Riaprono i musei a Firenze, “boccata d’ossigeno” per chi ama l’arte

Dal direttore degli Uffizi Eike Schmidt al sindaco Dario Nardella fino al governatore Eugenio Giani: tutti concordi nel dire che non sono i luoghi d'arte quelli a maggior rischio di contagio, anzi, so ...

Palumbo sulla scuola: "Importante ripartire e poi continuare fino a giugno"

Mondo dell’istruzione disorientato dalle opinioni discordanti degli scienziati e dei tecnici. «Nuove regole sui contagi in classe penalizzanti, ma le precedenti non funzionavano più» ...

Dal direttore degli Uffizi Eike Schmidt al sindaco Dario Nardella fino al governatore Eugenio Giani: tutti concordi nel dire che non sono i luoghi d'arte quelli a maggior rischio di contagio, anzi, so ...Mondo dell’istruzione disorientato dalle opinioni discordanti degli scienziati e dei tecnici. «Nuove regole sui contagi in classe penalizzanti, ma le precedenti non funzionavano più» ...