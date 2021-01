Milan | ufficiale l’acquisto di Mandzukic | contratto di sei mesi con opzione

(Di martedì 19 gennaio 2021) Marioè un nuovo giocatore del. L’attaccante arriva in rossonero firmando undi sei, in scadenza dunque il 30 giugno 2021, ma conper il rinnovo nella stagione successiva. Questo l’atteso comunicato dei rossoneri: “ACcomunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandžuki?. L’attaccante croato ha firmato uncon il Club rossonero fino al termine della stagione, con l’di estenderlo per la stagione successiva”. SportFace.

AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz, Hauge… - DiMarzio : #Mandzukic-#Milan, ora è ufficiale?? - SkySport : Calciomercato Milan, Mandzukic ha scelto la numero 9: ufficialità nelle prossime ore - dome1199 : RT @DiMarzio: #Mandzukic-#Milan, ora è ufficiale?? - tuttonapoli : UFFICIALE - Milan, ecco Mandzukic: scelto il numero di maglia -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ufficiale

Milan have announced the arrival of veteran forward Mario Mandžukic on a short-term deal until the end of the season. Official Statement: @MarioMandzukic9 ? #ReadyToUnleash #SempreMilan @AC Milan – ...Ora è anche ufficiale: Mario Mandzukic è un nuovo giocatore del Milan. Lo ha annunciato il club rossonero col seguente comunicato: “AC Milan comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni ...