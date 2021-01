Mediaset, chiude il programma: ascolti troppo bassi (Di martedì 19 gennaio 2021) Brutta notizia per i telespettatori italiani, decisione a sorpresa di Mediaset: il programma chiude per ascolti troppo bassi Decisione a sorpresa di Mediaset, che decide di chiudere il programma. Gli ascolti erano troppo bassi e la rete del Biscione è stata costretta a prendere una decisione forzata. La trasmissione è stata chiusa a due puntate dalla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 19 gennaio 2021) Brutta notizia per i telespettatori italiani, decisione a sorpresa di: ilperDecisione a sorpresa di, che decide dire il. Glieranoe la rete del Biscione è stata costretta a prendere una decisione forzata. La trasmissione è stata chiusa a due puntate dalla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Skabo76 : “Viaggio nella Grande Bellezza” chiude in anticipo. Mediaset ci ha provato a mandare in onda la cultura , ma è più… - PAOLOSTOLFO1 : @Sport_Mediaset Mandatelo via subito prima che chiude il mercato vendetelo. - LucaMagni1 : @Vera_Berr @Sport_Mediaset Quando sento e vedo certe cose , a me si chiude la vena... - SimoneEconomics : @CarloCalenda @sebagazzarrini @redazioneiene Ma quando chiude Mediaset e tutta la tv spazzatura che ha completament… - An_Bion : RT @Claplaz: @An_Bion @Ciro_Scg @sole24ore E poi in questo modo Diletta diventa un volto Mediaset, visto che probabilmente Dazn chiude bara… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset chiude Mediaset, chiude il programma: ascolti troppo bassi SoloGossip.it Mediaset, chiude il programma: ascolti troppo bassi

Brutta notizia per i telespettatori italiani, decisione a sorpresa di Mediaset: il programma chiude per ascolti troppo bassi ...

GFVip, Alfonso Signorini sarebbe contrario al prolungamento: ipotesi chiusura anticipata

Il Grande Fratello Vip si allunga ancora: Signorini lo ha annunciato ai concorrenti ma non sarebbe d'accordo con questa decisione.

Brutta notizia per i telespettatori italiani, decisione a sorpresa di Mediaset: il programma chiude per ascolti troppo bassi ...Il Grande Fratello Vip si allunga ancora: Signorini lo ha annunciato ai concorrenti ma non sarebbe d'accordo con questa decisione.