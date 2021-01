"Lite Paratici-Nedved"/ Caos Juventus, nervi tesi e Pirlo delude: fine di un ciclo? (Di martedì 19 gennaio 2021) Situazione di crisi per la Juventus, sempre più lontana dalla vetta del campionato e attesa domani dalla sfida di Supercoppa Italiana: ora non si può più sbagliare Leggi su ilsussidiario (Di martedì 19 gennaio 2021) Situazione di crisi per la, sempre più lontana dalla vetta del campionato e attesa domani dalla sfida di Supercoppa Italiana: ora non si può più sbagliare

_DAGOSPIA_ : POLVERIERA JUVE - PIRLO NON FA AUTOCRITICA E SCARICA LA COLPA SUI GIOCATORI, LITE NEDVED-PARATICI - infoitsport : Lite Paratici-Nedved per il caso Suarez? La posizione della Juventus - infoitsport : Calciomercato Juventus, lite e ribaltone in dirigenza | Paratici verso l’addio - Olivier82367269 : @EdoardoMecca1 Edo, ti risulta una lite tra Paratici e Nedved? Pare si tratti della vicenda Suarez…. - Olivier82367269 : @vanda235 Vanda, tu hai sentito di una lite Paratici-Nedved? -