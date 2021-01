L’appello degli studenti: “Scioperiamo per chiedere chiarezza su lezioni in aula e maturità” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Chiediamo prima di tutto chiarezza. Finora sia dal ministero sia dal prefetto è arrivata solo confusione, e questo rende tutte le scuole più disorganizzate. Sicuramente vogliamo tornare in presenza, ma in sicurezza e con continuità. La scuola non deve essere una possibilità, ma una certezza per noi studenti”. A parlare a TPI è Francesco Ponti, rappresentante d’istituto del liceo Lucio Anneo Seneca di Roma e rappresentante di consulta provinciale dello stesso liceo. Gli studenti del liceo romano sono tra quelli che negli ultimi giorni hanno scioperato per chiedere una presa di posizione chiara delle autorità sulla scuola. Anche in altri licei e scuole superiori della Capitale si sono tenuti sit e scioperi degli studenti, come accaduto a Milano e in altre città italiane. Francesco Ponti ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021) “Chiediamo prima di tutto. Finora sia dal ministero sia dal prefetto è arrivata solo confusione, e questo rende tutte le scuole più disorganizzate. Sicuramente vogliamo tornare in presenza, ma in sicurezza e con continuità. La scuola non deve essere una possibilità, ma una certezza per noi”. A parlare a TPI è Francesco Ponti, rappresentante d’istituto del liceo Lucio Anneo Seneca di Roma e rappresentante di consulta provinciale dello stesso liceo. Glidel liceo romano sono tra quelli che negli ultimi giorni hanno scioperato peruna presa di posizione chiara delle autorità sulla scuola. Anche in altri licei e scuole superiori della Capitale si sono tenuti sit e scioperi, come accaduto a Milano e in altre città italiane. Francesco Ponti ...

matteograndi : CONTE, APPELLO AGLI INCERTI:“SCEGLIETE IL CAMPO DEGLI ANTI-SOVRANISTI” Qualcuno può farci capire? Si può davvero d… - RobertaLuciani1 : RT @amnestyitalia: Durante la pandemia, le autorità italiane non sono riuscite a intraprendere misure adatte a tutelare la vita e i diritti… - SU_pollo : RT @matteograndi: CONTE, APPELLO AGLI INCERTI:“SCEGLIETE IL CAMPO DEGLI ANTI-SOVRANISTI” Qualcuno può farci capire? Si può davvero dire tu… - 76Celisa : RT @M_RSezione: Il capo della Chiesa etiope lancia un appello. In solidarietà con #rifugiati e #sfollati. “Sosteniamo, in modo speciale, i… - MarisaLevi1 : RT @M_RSezione: Il capo della Chiesa etiope lancia un appello. In solidarietà con #rifugiati e #sfollati. “Sosteniamo, in modo speciale, i… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello degli Caserta, pubblici esercizi, pressing di Confcommercio e Fipe sul Governo: Ripresa economica possibile solo se c'è coesione politica e sociale l'eco di caserta