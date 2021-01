Juventus-Napoli, Pirlo: “Contro l’Inter uno sbandamento. Supercoppa? Non è un bivio, qua per vincere” (Di martedì 19 gennaio 2021) La Juventus scalda i motori in vista della finale di Supercoppa Contro il Napoli.Rialzare la testa e dimenticare il ko di domenica sera nel derby d'Italia: è questo l'obiettivo della Juventus che, nella giornata di domani, tornerà in campo per affrontare il Napoli di Rino Gattuso nella finale di Supercoppa che andrà in scena alle 21:00 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Un'occasione importante per i bianconeri, che avranno la possibilità di archiviare la pesante sconfitta Contro l'Inter portando a casa il primo trofeo della stagione. Un obiettivo analizzato dal tecnico Andrea Pirlo, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti nella consueta conferenza stampa pre-gara."Una squadra forte e molto tecnica e dovremo stare molto ... Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) Lascalda i motori in vista della finale diil.Rialzare la testa e dimenticare il ko di domenica sera nel derby d'Italia: è questo l'obiettivo dellache, nella giornata di domani, tornerà in campo per affrontare ildi Rino Gattuso nella finale diche andrà in scena alle 21:00 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Un'occasione importante per i bianconeri, che avranno la possibilità di archiviare la pesante sconfittal'Inter portando a casa il primo trofeo della stagione. Un obiettivo analizzato dal tecnico Andrea, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti nella consueta conferenza stampa pre-gara."Una squadra forte e molto tecnica e dovremo stare molto ...

