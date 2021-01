In aggiornamento la truffa WhatsApp con codice a 6 cifre | mentre spopola Dual Messenger

Leggi su bufale

(Di martedì 19 gennaio 2021) Occorre fare attenzione ad una, cona 6, in. Questo,prende piede anche in Italia. Risulta sempre più semplice ritrovarsi con un accountrubato, un problema che ormai sembra essere all’ordine del giorno e che quindi merita un’attenzione particolare. Si pensa in genere che sia impossibile cadere in qualche tranello di questo tipo, con hacker pronti ad agire per rubare dati personali dei malcapitati, ma purtroppo non sempre si riesce ad avere massima attenzione a riguardo. C’è unper lacona 6: nel frattempo, cresce...