Il Premier oggi alla Conta in Senato per la fiducia: sui numeri regna l'incertezza (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo l'ok ottenuto ieri sera alla Camera, il Premier Conte cerca di incassare oggi la fiducia al Senato. Ma sui numeri c'è grande incertezza. Il giorno della verità, quello in cui la resa dei conti potrebbe finire per trasformarsi nella resa di Conte. Il Premier tra poco si presenterà in Senato, come fatto ieri alla L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Premier oggi Premier League, calendario e orari della 19^ giornata Sky Sport Crisi governo, Boschi: "Confronto resta aperto"

'Abbiamo posto i temi di cui nessuno parla: soldi per la sanità attraverso il Mes, riapertura delle scuole, incentivi per il lavoro anziché sussidi' ...

Crisi di Governo, Conte oggi al Senato sfida Renzi dopo i 321 sì della Camera

Dopo i 321 voti a favore incassati alla Camera il premier Giuseppe Conte affronta oggi la prova più dura: quella del Senato.

