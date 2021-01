Hitman 3 | disponibile il trailer di lancio

(Di martedì 19 gennaio 2021) In vista dell’uscita di3, IO Interactive ha pubblicato un coinvolgentedisul canale YouTube ufficiale del gioco Se siete degli amanti dei giochi stealth di sicuro conoscerete, una delle serie più famose appartenenti a questo genere. Originariamente la serie è nata nel lontano 2001, ma nel corso degli anni l’Agente 47 è riuscito sempre a rinnovarsi. Nel 2016 IO Interactive ha dato il via a una nuova trilogia dichiamata World Assassination e fra poco questa nuova serie volgerà al termine. In vista dell’uscita di3, IO Interactive ha pubblicato un coinvolgentedisul canale YouTube ufficiale del gioco. Paesaggi mozzafiato e letali assassinii neldi ...

IO Interactive ha appena pubblicato il trailer di lancio in 4k (che potete vedere qui, sul canale ufficiale YouTube del gioco). Il filmato mostra prima le diverse location in cui si svolgerà il gioco ...