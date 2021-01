Governo, Segre “Sulla fiducia deciderò in Aula” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Quando sarò lì deciderò”. Così la senatrice a vita Liliana Segre, arrivando a Palazzo Madama, risponde a chi le chiede se voterà la fiducia al Governo Conte. mac/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) “Quando sarò lì”. Così la senatrice a vita Liliana, arrivando a Palazzo Madama, risponde a chi le chiede se voterà laalConte. mac/sat/red su Il Corriere della Città.

