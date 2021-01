Governo: Buccarella (Maie), 'avanti così, sostegno a Conte' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Dalla nostra componente c'è forte convinzione di dare sostegno a lei e a questo Governo. avanti così, massima fiducia in lei, c''è volontà di collaborazione". Lo ha detto nel suo intervento in aula al Senato Maurizio Buccarella, del Maie, dopo le comunicazioni del premier Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Dalla nostra componente c'è forte convinzione di darea lei e a questo, massima fiducia in lei, c''è volontà di collaborazione". Lo ha detto nel suo intervento in aula al Senato Maurizio, del, dopo le comunicazioni del premier

zazoomblog : Crisi di governo Merlo: dopo Buccarella si aggiungeranno altri più avanti - #Crisi #governo #Merlo: #Buccarella - Affaritaliani : Governo, Merlo: dopo Buccarella si aggiungeranno altri più avanti - Giornaleditalia : Governo, Merlo: dopo Buccarella si aggiungeranno altri più avanti - Paolo24990399 : Buccarella ex 5 stelle, quello che si ti teneva tutto il malloppo, cacciato, rientra al governo per salvarlo?! 5 stelle tutto ok! - giopintw : RT @MarleyBrandy: #crisidigoverno Possibili 'responsabili' (LOL) per tenere in vita il governo Conte senza Italia Viva: UDC: Paola Binetti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Buccarella Governo, Merlo: dopo Buccarella si aggiungeranno altri più avanti Il Sole 24 ORE Il Governo strappa la fiducia alla Camera. E’ attesa per il voto al Senato

E' atteso in serata l'esito del voto al Senato per la fiducia al Governo. Il Conte-bis riuscirà a portare a casa un'altra vittoria?

Governo, Merlo: dopo Buccarella si aggiungeranno altri più avanti

fondatore epresidente del Maie (Movimento associativo italiani all'Estero) riferendosi all'ex M5s Maurizio Buccarella, entrato nel suo gruppo che sostiene il governo di Conte.

E' atteso in serata l'esito del voto al Senato per la fiducia al Governo. Il Conte-bis riuscirà a portare a casa un'altra vittoria?fondatore epresidente del Maie (Movimento associativo italiani all'Estero) riferendosi all'ex M5s Maurizio Buccarella, entrato nel suo gruppo che sostiene il governo di Conte.