Conte in Senato, a breve il voto. Renzi: «Serve esecutivo più forte». Salvini attacca senatori a vita (Di martedì 19 gennaio 2021) I numeri sulla carta restano inchiodati tra i 151 e i 155 sì. Lontani dalla maggioranza assoluta a quota 161. Pier Ferdinando Casini del gruppo Per le Autonomie e Mario Monti del Misto hanno annunciato che voteranno la fiducia. Alcuni ex cinquestelle come Gregorio De Falco daranno il loro sostegno. Il socialista Nencini temporeggia. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 19 gennaio 2021) I numeri sulla carta restano inchiodati tra i 151 e i 155 sì. Lontani dalla maggioranza assoluta a quota 161. Pier Ferdinando Casini del gruppo Per le Autonomie e Mario Monti del Misto hanno annunciato che voteranno la fiducia. Alcuni ex cinquestelle come Gregorio De Falco daranno il loro sostegno. Il socialista Nencini temporeggia.

ROMA (ITALPRESS) – “Non avete mai trovato porte chiuse ma avete scelto la strada delle aggressioni e degli attacchi mediatici, questa scelta che avete fatto non significa investire sul futuro del Paes ...

Salvini attacca i senatori a vita: «Di voi Grillo diceva "non morite mai"». Scoppia il caos, Casellati lo richiama

«Questa è una crisi tutta in casa vostra» frutto di un governo «unito solo dalla volontà di non andare alle elezioni perché le avrebbe vinte ...

