CDP, nel volume di Bricco 170 anni di “storia di un capitale dinamico e paziente” (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Cassa Depositi e Prestiti, con la sua funzione strategica di raccolta e reinvestimento del risparmio postale, è stata ed è per l’Italia una vera e propria infrastruttura finanziaria. Oggi, a 170 anni dalla sua fondazione, Cdp rappresenta un’istituzione chiave per lo sviluppo delle infrastrutture, delle società strategiche e del sistema economico-industriale del nostro Paese, promuovendo l’economia nazionale e mantenendo inoltre un ruolo attivo sullo scenario globale”. Nel volume “Cassa Depositi e Prestiti. storia di un capitale dinamico e paziente. Da 170 anni”, il giornalista Paolo Bricco ripercorre così l’operato di questa istituzione strettamente legata alla storia d’Italia, dal 1850 a oggi. Nel libro, frutto del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Cassa Depositi e Prestiti, con la sua funzione strategica di raccolta e reinvestimento del risparmio postale, è stata ed è per l’Italia una vera e propria infrastruttura finanziaria. Oggi, a 170dalla sua fondazione, Cdp rappresenta un’istituzione chiave per lo sviluppo delle infrastrutture, delle società strategiche e del sistema economico-industriale del nostro Paese, promuovendo l’economia nazionale e mantenendo inoltre un ruolo attivo sullo scenario globale”. Nel“Cassa Depositi e Prestiti.di un. Da 170”, il giornalista Paoloripercorre così l’operato di questa istituzione strettamente legata allad’Italia, dal 1850 a oggi. Nel libro, frutto del ...

pibellini : RT @GvLive: Al via Cdp per il turismo, nasce la scuola italiana di ospitalità, nel 2020 i primi corsi al TH resort Ospedale a mare di Venez… - Affaritaliani : CDP, finanziamento da €35mln a ESPRINET attivo nel settore IT - startzai : RT @federicadestr: CDP VC entra nel capitale di dieci #startup di @LVentureGroup con 2,46M€ - federicadestr : CDP VC entra nel capitale di dieci #startup di @LVentureGroup con 2,46M€ - 1952maggio : @GuidoCrosetto Mi spiega perché ad esempio CDP non è entrata nel capitale su precisa e dovuta richiesta del Governo? -