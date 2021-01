CALCIOMERCATO: la Roma fa sul serio per il Papu Gomez (Di martedì 19 gennaio 2021) La società giallorossa vede concreta la possibilità di prender l’argentino, in rotta con l’allenatore ed il club. Papu Gomez (Facebook)La Roma si fa seriamente sotto per il Papu Gomez, anche se la trattativa non è certo tra le più semplici, considerate le richieste della squadra atalantina che in ogni caso non vorrebbe lasciare partire il calciatore. I bergamaschi vorrebbero una cifra che si aggira intorno ai 13milioni, mentre la Roma sarebbe disposta a non andare oltre i 10. L’affare alla fine si potrebbe fare, considerate le intenzioni del calciatore, attualmente fuori rosa, a cambiare squadra dopo lo scontro con l’allenatore Gasperini. A Napoli invece si complica l’affare Milik. Il polacco non avrebbe pienamente convinto dell’offerta del Marsiglia e ci sarebbero ... Leggi su chenews (Di martedì 19 gennaio 2021) La società giallorossa vede concreta la possibilità di prender l’argentino, in rotta con l’allenatore ed il club.(Facebook)Lasi fa seriamente sotto per il, anche se la trattativa non è certo tra le più semplici, considerate le richieste della squadra atalantina che in ogni caso non vorrebbe lasciare partire il calciatore. I bergamaschi vorrebbero una cifra che si aggira intorno ai 13milioni, mentre lasarebbe disposta a non andare oltre i 10. L’affare alla fine si potrebbe fare, considerate le intenzioni del calciatore, attualmente fuori rosa, a cambiare squadra dopo lo scontro con l’allenatore Gasperini. A Napoli invece si complica l’affare Milik. Il polacco non avrebbe pienamente convinto dell’offerta del Marsiglia e ci sarebbero ...

