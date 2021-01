Atomic Heart: l'esclusivo trailer in collaborazione con GeForce RTX è strabiliante! (Di martedì 19 gennaio 2021) Mundfish, in collaborazione con NVIDIA, ha rilasciato uno strabiliante nuovo trailer di Atomic Heart che sfrutta a pieno la potenza di GeForce RTX. Il trailer, disponibile su YouTube sia sul canale di NVIDIA GeForce che su quello ufficiale del gioco (dove viene titolato col curioso nome di "Universal Polymer Vaccination gone wrong") dove è dotato anche di sottotitoli in inglese, mostra decisamente i muscoli, in maniera piuttosto impressionante calcolando che si tratta di un progetto indipendente. Rispetto ai footage già visti, notiamo un uso più discreto del ray tracing ma un livello di dettaglio ancora più alto. La prima parte del trailer mostra suggestivi scorci di ambientazione, mentra una voce proveniente da un altoparlante illustra le ... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 gennaio 2021) Mundfish, incon NVIDIA, ha rilasciato uno strabiliante nuovodiche sfrutta a pieno la potenza diRTX. Il, disponibile su YouTube sia sul canale di NVIDIAche su quello ufficiale del gioco (dove viene titolato col curioso nome di "Universal Polymer Vaccination gone wrong") dove è dotato anche di sottotitoli in inglese, mostra decisamente i muscoli, in maniera piuttosto impressionante calcolando che si tratta di un progetto indipendente. Rispetto ai footage già visti, notiamo un uso più discreto del ray tracing ma un livello di dettaglio ancora più alto. La prima parte delmostra suggestivi scorci di ambientazione, mentra una voce proveniente da un altoparlante illustra le ...

Atomic Heart torna a mostrarsi con un nuovo trailer GeForce RTX che mostra una grafica da urlo e tanta azione in un solo video. Ecco il filmato.. È passato qualche tempo da quando Atomic Heart, lo spa ...

Atomic Heart Trailer Showcases Ray-Traced Visuals

A new trailer is available for open world action RPG Atomic Heart but with a twist. It’s in-engine footage but running in real-time with Nvidia RTX, which means ray-traced visuals. Furthermore, the ...

