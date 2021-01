Ascoli Piceno | ex collaboratore di giustizia ucciso | manette anche per un minorenne

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Scattano leper un ragazzo di 17 anni, accusato di concorso in omicidio volontario con lo zio di 57 anni, Petre Lambru, indiziato per l’uccisione di Franco Lettieri, 56enne salernitano, exdi. Il ragazzo si è presentato spontaneamente alla Caserma dei Carabinieri diper confessare. Dopo l’interrogatorio, il nipote di Lambru è stato trasferito in una casa protetta. Intanto il 57enne continua a negare di aver compiuto materialmente l’omicidio di Lettieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.