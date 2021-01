Alessandra Tripoli mostra le sue forme a una settimana dal parto (Foto)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 19 gennaio 2021) A poco più di unadalsi sente meglio,il suo ventre, la sua pancia dopo la nascita della figlia (). La ballerina aveva un gran pancione si sentiva davvero molto pesante e oggi già va molto meglio, superati i primissimi giorni laricomincia a vedere il suo corpo che piano piano torna in forma, come prima. Ogni donna ha i suoi tempi ma anche il proprio modo di tornare nella stessa taglia di quando ancora non era mamma. La gravidanza cambia per sempre alcune donne, per altre non è così, tutto è soggettivo e generalizzare è inutile.è una ballerina professionista ed è ovvio che voglia vedere il suo fisico come prima della gravidanza ma allo stesso tempo è saggia, ...