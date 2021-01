WRC 2021: niente Svezia, doppio round in Finlandia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il calendario 2021 del WRC ha perso la Svezia da diverso tempo, ma adesso è noto il nome della sostituta. L’Arctic Rally Finland prende parte del calendario mondiale dal 26 al 28 febbraio. La competizione che avrà la sua base a Rovaniemi prende definitivamente il posto del rally svedese, cancellato dopo l’aumento dei casi di coronavirus nel paese. Con questa new entry, il mondiale rally 2021 avrà ben due appuntamenti in terra finlandese. Il rally del 1000 laghi, annullato l’anno scorso, rientra in calendario sperando in maggiore fortuna. L’obiettivo della FIA è di mantenere un calendario con 12 appuntamenti, prevedendo delle riserve. Sarà un calendario “flessibile”, suscettibile di modifiche e variazioni nelle prossime settimane. WRC 2021, perché L’Arctic Rally al posto Svezia? Come avevamo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il calendariodel WRC ha perso lada diverso tempo, ma adesso è noto il nome della sostituta. L’Arctic Rally Finland prende parte del calendario mondiale dal 26 al 28 febbraio. La competizione che avrà la sua base a Rovaniemi prende definitivamente il posto del rally svedese, cancellato dopo l’aumento dei casi di coronavirus nel paese. Con questa new entry, il mondiale rallyavrà ben due appuntamenti in terra finlandese. Il rally del 1000 laghi, annullato l’anno scorso, rientra in calendario sperando in maggiore fortuna. L’obiettivo della FIA è di mantenere un calendario con 12 appuntamenti, prevedendo delle riserve. Sarà un calendario “flessibile”, suscettibile di modifiche e variazioni nelle prossime settimane. WRC, perché L’Arctic Rally al posto? Come avevamo ...

MonacoTribuneIT : Dai due Sébastien, Ogier e Loeb, passando per Tommi Mäkinen, Walter Röhrl e Carlos Sainz, analizziamo le cinque ico… - Jacopo_Rubino : RT @Italiaracing: Valtteri Bottas ha chiuso 6° l'Arctic Lapland Rally 2021, e ora c'è una suggestione: in attesa che riparta la #F1, a febb… - rallyssimo : E' la settimana del Monte e iniziamo a calarci a capofitto sulla mitica gara monegasca. Grande battaglia nel WRC2 c… - Italiaracing : Valtteri Bottas ha chiuso 6° l'Arctic Lapland Rally 2021, e ora c'è una suggestione: in attesa che riparta la #F1,… - rallyssimo : L'Estonia si fa strada nel WRC...sarà nel circus anche nel 2022 -