Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2021 ore 09:15

Viabilità 18 GENNAIO 2021 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA LUNGFHE CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD RALLENTAMENTI E CODE TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE PER RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO LA CASSIA BIS, TRA CASTEL DE CEVERI E LA GIUSTINIANA DIREZIONE Roma, PERCORRENDO VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO CON ...

