Uccise la figlia di due anni a coltellate per vendicarsi della compagna, condannato all’ergastolo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Kouao Jacob Danho, il 38enne ivoriano che il 22 giugno del 2019, a Cremona, Uccise a coltellate sua figlia Gloria, di appena due anni, è stato condannato all’ergastolo. Esclusa la premeditazione, la Corte d’assise ha riconosciuto per lui le aggravanti del vincolo parentale e dell’aver agito per motivi abietti e futili. I giudici hanno quindi in parte accolto la richiesta del pm Vitina Pinto, disponendo per la madre ed ex compagna di Danho un risarcimento danni di 100mila euro come provvisionale. “È una sentenza giusta, che riconosce il reale svolgimento dei fatti e la responsabilità dell’imputato per un crimine efferato. Leggeremo la motivazione per capire come mai abbiano escluso la premeditazione”, ha commentato l’avvocato dell’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Kouao Jacob Danho, il 38enne ivoriano che il 22 giugno del 2019, a Cremona,suaGloria, di appena due, è stato. Esclusa la premeditazione, la Corte d’assise ha riconosciuto per lui le aggravanti del vincolo parentale e dell’aver agito per motivi abietti e futili. I giudici hanno quindi in parte accolto la richiesta del pm Vitina Pinto, disponendo per la madre ed exdi Danho un risarcimento ddi 100mila euro come provvisionale. “È una sentenza giusta, che riconosce il reale svolgimento dei fatti e la responsabilità dell’imputato per un crimine efferato. Leggeremo la motivazione per capire come mai abbiano escluso la premeditazione”, ha commentato l’avvocato dell’ex ...

