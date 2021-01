Traffico Roma del 18-01-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Luceverdebene trovati all’ascolto a Montesacro rallentamenti per incidente in via delle Vigne Nuove all’altezza di via Monte Resegone sulla tangenziale verso San Giovanni code a tratti da viale di Tor di Quinto la Salaria e poi dalla Tiburtina al bivio per laL’Aquila nella zona di Sant’Alessandro Code in uscita dalla città sulla via Nomentana proprio da via di Sant’Alessandro sino al bivio con la Palombarese code a tratti anche sulle vie Casilina e Prenestina a partire dal raccordo rispettivamente fino a via di giardinetti e fino a via di Torrenova sempre verso fuoriproseguono i lavori di manutenzione del viadotto della Magliana scrivi su carreggiata ridotta all’altezza di via del Cappellaccio rallentamenti e code dal vivo con la Colombo verso Fiumicino e da viale Newton a verso le ore per finire le consuete invito ...