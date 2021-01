Traffico Roma del 18-01-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio per ritrovarti dalle redazione in studio Daniele guerrisi nei pressi di Villa Torlonia rallentamenti per incidente sulla Nomentana all'altezza di via Francesco in zona Serpentara code per lavori in via Virgilio Talli nelle due direzioni rallentamenti sempre per lavori su via dei Monti Tiburtini all'altezza di via dei Monti di Pietralata verso la Tiburtina analoga situazione alla pisana rallentamenti per lavori su via della Pisana dove si viaggia a senso unico alternato tra via di Brava il vialone Somaini permangono difficoltà sempre per lavori in corso sul viadotto della Magliana si viaggia su carreggiata ridotta all'altezza di via del Cappellaccio rallentamenti e code dal bivio con la Colombo verso Fiumicino da via Isacco Newton verso l'Eur