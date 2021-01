St. Moritz, scoppia focolaio in due hotel per variante del virus (Di lunedì 18 gennaio 2021) In due alberghi di St. Moritz focolaio colpisce diversi turisti. Autorità locali in allerta totale, si cerca di contenere il cluster. Preoccupa un focolaio a St. Moritz, in Svizzera, deflagrato all’interno di due hotel della nota e rinomatissima località sulle nevi, meta di vacanze da parte di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Nelle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 18 gennaio 2021) In due alberghi di St.colpisce diversi turisti. Autorità locali in allerta totale, si cerca di contenere il cluster. Preoccupa una St., in Svizzera, deflagrato all’interno di duedella nota e rinomatissima località sulle nevi, meta di vacanze da parte di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Nelle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

HuffPostItalia : Focolaio di variante Covid a St. Moritz: 2 hotel in quarantena, chiuse le scuole sci - vinnix63 : RT @HuffPostItalia: Focolaio di variante Covid a St. Moritz: 2 hotel in quarantena, chiuse le scuole sci - Mr_Torax : RT @HuffPostItalia: Focolaio di variante Covid a St. Moritz: 2 hotel in quarantena, chiuse le scuole sci - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Focolaio di variante Covid a St. Moritz: 2 hotel in quarantena, chiuse le scuole sci - Nena_Nina_Schi : RT @HuffPostItalia: Focolaio di variante Covid a St. Moritz: 2 hotel in quarantena, chiuse le scuole sci -

Ultime Notizie dalla rete : Moritz scoppia Scoppia un focolaio della nuova variante a St. Moritz Corriere del Ticino St. Moritz, scoppia focolaio in due hotel per variante del virus

In due alberghi di St. Moritz focolaio colpisce diversi turisti. Autorità locali in allerta totale, si cerca di contenere il cluster. Preoccupa un focolaio a St. Moritz, in Svizzera, deflagrato ...

Scoppia un focolaio della nuova variante a St. Moritz

Le autorità sanitarie retiche hanno posto due alberghi in quarantena, chiuso le scuole e sospeso i corsi di sci ...

In due alberghi di St. Moritz focolaio colpisce diversi turisti. Autorità locali in allerta totale, si cerca di contenere il cluster. Preoccupa un focolaio a St. Moritz, in Svizzera, deflagrato ...Le autorità sanitarie retiche hanno posto due alberghi in quarantena, chiuso le scuole e sospeso i corsi di sci ...