Spezia | mercoledì udienza dal Papa in Vaticano

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 gennaio 2021) E’ tempo di vacanze romane per lo, o almeno si potrebbe definire così il lungo soggiorno nella Capitale frutto di un particolare scherzo del calendario. La squadra ligure, infatti, giocherà contro la Roma sia martedì in Coppa Italia che sabato in campionato e dunque20 gennaio in mattinata avrà modo di essere ricevuto indaFrancesco. Sarà un appuntamento importante per gli aquilotti, orgogliosi di poter aggiungere questa soddisfazione alle tante ottenute negli ultimi anni. SportFace.