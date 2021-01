QUANDO FINISCE IL GRANDE FRATELLO 2020?/ Il 26 febbraio? "Ancora 3 settimane..." (Di martedì 19 gennaio 2021) QUANDO FINISCE il GRANDE FRATELLO Vip 2020? Potrebbe allungarsi fino al 26 febbraio secondo gli ultimi rumors, come reagiranno i vipponi? Leggi su ilsussidiario (Di martedì 19 gennaio 2021)ilVip? Potrebbe allungarsi fino al 26secondo gli ultimi rumors, come reagiranno i vipponi?

honeyviolencae : ma questa puntata quando cazzo finisce devono fare ancora il televoto flash per la finale e le nomination #gfvip - Permalosa02 : Mi chiamate quando questa rottura di coglioni finisce? - nonholdea : Noiaaaa ma quando finisce - __misscarmela : 'Non sappiamo quando finisce' è una cosa che non si può sentire. E ancor di più pararsi il culo dietro al 'rispetto… - BB164124 : Il reality finisce e DEVE FINIRE quando si manifesta ciò #GFVIP -