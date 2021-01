PSG, Leonardo scopre le carte: “Messi? Ecco come stanno le cose. Non pregherò Neymar e Mbappé” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Paris Saint-Germain esce allo scoperto.E' in cima alla lista dei desideri del club parigino. Stiamo parlando di Lionel Messi. Il sei volte Pallone d'Oro, il cui contratto che lo lega al Barcellona scadrà il prossimo 30 giugno 2021, potrebbe lasciare la Liga proprio al termine della stagione corrente, con il PSG pronto a trattare il suo eventuale approdo in Ligue 1. Ad ammetterlo è stato lo stesso Leonardo in una intervista a France Football."I grandi giocatori come Messi saranno sempre nella lista del PSG, anche se questo ovviamente non è il momento di parlarne o di sognare. Siamo seduti al grande tavolo di chi segue da vicino la vicenda. Anzi no, non siamo ancora seduti ma abbiamo un posto riservato. Però sappiamo che nel calcio quattro mesi sono un'eternità, soprattutto in un periodo così. Vedremo cosa accadrà", ... Leggi su mediagol (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Paris Saint-Germain esce allo scoperto.E' in cima alla lista dei desideri del club parigino. Stiamo parlando di Lionel. Il sei volte Pallone d'Oro, il cui contratto che lo lega al Barcellona scadrà il prossimo 30 giugno 2021, potrebbe lasciare la Liga proprio al termine della stagione corrente, con il PSG pronto a trattare il suo eventuale approdo in Ligue 1. Ad ammetterlo è stato lo stessoin una intervista a France Football."I grandi giocatorisaranno sempre nella lista del PSG, anche se questo ovviamente non è il momento di parlarne o di sognare. Siamo seduti al grande tavolo di chi segue da vicino la vicenda. Anzi no, non siamo ancora seduti ma abbiamo un posto riservato. Però sappiamo che nel calcio quattro mesi sono un'eternità, soprattutto in un periodo così. Vedremo cosa accadrà", ...

