Oggi è un altro giorno cancellato | la Rai verso un cambiamento drastico

Leggi su youmovies

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è unnon va in ondalunedì 18 gennaio 2021: la Rai cancella la puntata odierna,. Il motivo. Non arrivano buone notizie per tutti i fan e telespettatori che quest’lunedì 18 gennaio 2021 non vedranno andare in ondaè un, il programma condotto da Serena