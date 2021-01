Mina Settembre, anticipazioni seconda puntata di stasera: Domenico inganna Mina (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Mina Settembre, la fiction in onda su Rai 1 che ha preso il via ieri. Questa è ispirata alla serie letteraria di Maurizio De Giovanni. Nella prossima puntata di questa sera saranno trasmessi il terzo e quarto episodio, intitolati rispettivamente “Il pappice e la noce” e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questa sera andrà in onda ladi, la fiction in onda su Rai 1 che ha preso il via ieri. Questa è ispirata alla serie letteraria di Maurizio De Giovanni. Nella prossimadi questa sera saranno trasmessi il terzo e quarto episodio, intitolati rispettivamente “Il pappice e la noce” e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Raiofficialnews : 'Una donna con il cuore e la testa in movimento, che cammina e attraversa una Napoli variegata, dai quartieri più c… - ZakariaMatar10 : RT @thebrightside0: #tvpositiva?? Da seguire su @RaiUno la serie Mina Settembre con @serenarossi_com che racconta la #Napoli degli angeli e… - willycuba65 : RT @TuppenceB2: @barbybpgirl e @MenteMetaforica, state seguendo 'Mina Settembre'? Finalmente un po' di Napoli vera con l'accento vero ??, n… - PaoloSutera : #MinaSettembre ha tutte le carte in regola per essere un successo.Peccato che sia 'troppo' in regola: un po'… - thebrightside0 : #tvpositiva?? Da seguire su @RaiUno la serie Mina Settembre con @serenarossi_com che racconta la #Napoli degli ange… -