Milano | esplode la sigaretta elettronica | 36enne ustionato

(Di lunedì 18 gennaio 2021) commenta ansa Unha riportato ustioni di primo e secondo grado a causa dell'esplosione della sua. E' avvenuto a, non lontano da piazza Cadorna. Le fiamme gli hanno ...

A Milano, nella mattinata di oggi un uomo che stava camminando per strada è rimasto ustionato dallo scoppio improvviso della sua sigaretta elettronica. A riportarlo sono le ...