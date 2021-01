Messi, la prima espulsione col Barcellona può costare cara: rischia 4 giornate di stop (Di lunedì 18 gennaio 2021) Serata da dimenticare per Lionel Messi che nella finalissima di Supercoppa contro l'Atletico Bilbao riceve la sua prima espulsione in carriera con la maglia del Barcellona. Un rosso meritato, frutto di una manata ai danni di Villalibre nel tentativo di liberarsi della stretta marcatura.La Pulce ha perso la testa e, con ogni probabilità, come riporta anche Marca, perderà anche diversi dei prossimi match dei suoi. Infatti, il cartellino rosso potrebbe costargli ben 4 giornate di squalifica. La sua reazione è stata definita condotta violenta.Per Messi si tratta, come detto, del primo rosso in carriera con la maglia del club catalano. La prima espulsione, invece, ci fu nel lontano 17 agosto del 2005, il giorno dell’esordio della Pulce con la maglia ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 18 gennaio 2021) Serata da dimenticare per Lionelche nella finalissima di Supercoppa contro l'Atletico Bilbao riceve la suain carriera con la maglia del. Un rosso meritato, frutto di una manata ai danni di Villalibre nel tentativo di liberarsi della stretta marcatura.La Pulce ha perso la testa e, con ogni probabilità, come riporta anche Marca, perderà anche diversi dei prossimi match dei suoi. Infatti, il cartellino rosso potrebbe costargli ben 4di squalifica. La sua reazione è stata definita condotta violenta.Persi tratta, come detto, del primo rosso in carriera con la maglia del club catalano. La, invece, ci fu nel lontano 17 agosto del 2005, il giorno dell’esordio della Pulce con la maglia ...

