Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro in lacrime | “Siamo andati a sentire il cuore del nostro bambino | ma non c’era più”

(Di lunedì 18 gennaio 2021) “È un vuoto che non verrà mai colmato”. Con leagli occhi e la voce rotta dall’emozione,hanno raccontato per la prima volta il dramma della perdita del loro primo figlio a Domenica Live. “È una cosa che mi ha devastato. Per giorni non ho parlato, poi la vita va avanti per forza”, ha spiegato l’ex calciatore che ormai da anni fa coppia con l’ex Miss Italia. “E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me eè stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza delamore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso ilbimbo”, ha detto ...