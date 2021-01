Le donne meno intelligenti dello Zodiaco: CLASSIFICA (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’intelligenza è un fattore ovviamente legato alla singola persona, quindi è difficile identificare le personalità più o meno dotate di forza intellettiva, ma è altresì possibile stilare una vera e propria lista delle personalità che sono meno solite sfruttarlo al massimo, sopratutto per il mondo femminile che appare così diversificato e complesso. In questa CLASSIFICA andremo per l’appunto ad analizzare proprio questo: 4) Toro La donna Toro è tutto impulso, istinto e sentimenti, poco avvezza a migliorarsi e migliorare le proprie abilità, sia quelle comunicative che quelle strettamente tangibili come quelle lavorative. Essendo molto legata alla famiglia, tende ad occuparsene in maniera totale, atteponendo i bisogni di quest’ultima ai propri. 3) Ariete Discorso (quasi) analogo per le Ariete che sfruttano al massimo il proprio intuito ... Leggi su giornal (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’intelligenza è un fattore ovviamente legato alla singola persona, quindi è difficile identificare le personalità più odotate di forza intellettiva, ma è altresì possibile stilare una vera e propria lista delle personalità che sonosolite sfruttarlo al massimo, sopratutto per il mondo femminile che appare così diversificato e complesso. In questaandremo per l’appunto ad analizzare proprio questo: 4) Toro La donna Toro è tutto impulso, istinto e sentimenti, poco avvezza a migliorarsi e migliorare le proprie abilità, sia quelle comunicative che quelle strettamente tangibili come quelle lavorative. Essendo molto legata alla famiglia, tende ad occuparsene in maniera totale, atteponendo i bisogni di quest’ultima ai propri. 3) Ariete Discorso (quasi) analogo per le Ariete che sfruttano al massimo il proprio intuito ...

