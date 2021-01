Iren investe nella startup ReMat attiva nel recupero del poliuretano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Gruppoin unainnovativa torinese denominata, specializzata neldele porta avanti così il suo piano di sviluppo dell’economia circolare. “L’investimento inè coerente con la strategia di Multicircle Economy, introdotta dae focalizzata sull’uso consapevole ed efficiente delle risorse e sulla gestione integrata della filiera dei rifiuti”, ha commentato il presidente diRenato Boero. Tramite la controllataAmbiente è stato siglato un contratto di investimento che prevede un finanziamento tramite equity e convertible a sostegno della fase di acquisto e collaudo degli impianti per ildel ...

Il Gruppo Iren, tramite la controllata Iren Ambiente spa, ha siglato un contratto di investimento con la startup innovativa ReMat srl. L’accordo prevede un finanziamento tramite equity e convertible a ...Per la prima volta in Italia i materassi a fine vita verranno trasformati in materia prima seconda, un altro esempio concreto di economia circolare sostenuto dal gruppo ...