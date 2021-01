IL TEXIT SPACCHERA’ L’AMERICA IN DUE, PIU’ DEL GIURAMENTO DI BIDEN. (Di lunedì 18 gennaio 2021) TEXIT è il termine usato per riferirsi al Texas che esce dall’ Unione e che diventa una nazione indipendente e autonoma.TEXIT non è l’indipendenza del Texas ma è il processo che porta il Texas, all’indipendenza.Così viene spiegato nel programma politico, questa imminente uscita dall’Unione di una Stato già indipendente economicamente, politicamente, con una propria forza militare, le proprie risorse energetiche ( petrolio ) e basi di lancio aereospaziali.TEXIT significa che i texani determineranno le loro leggi e non i 2,5 milioni di burocrati non eletti a Washington.Un governo che inizia e finisce ai confini del Texas senza vincoli fiscali che generano un flusso monetario di miliardi di dollari, che ogni anno fluiscono nelle tasche della Confederazione Americana, ma che poi a processo ultimato, rimarranno nelle tasche dei ... Leggi su databaseitalia (Di lunedì 18 gennaio 2021)è il termine usato per riferirsi al Texas che esce dall’ Unione e che diventa una nazione indipendente e autonoma.non è l’indipendenza del Texas ma è il processo che porta il Texas, all’indipendenza.Così viene spiegato nel programma politico, questa imminente uscita dall’Unione di una Stato già indipendente economicamente, politicamente, con una propria forza militare, le proprie risorse energetiche ( petrolio ) e basi di lancio aereospaziali.significa che i texani determineranno le loro leggi e non i 2,5 milioni di burocrati non eletti a Washington.Un governo che inizia e finisce ai confini del Texas senza vincoli fiscali che generano un flusso monetario di miliardi di dollari, che ogni anno fluiscono nelle tasche della Confederazione Americana, ma che poi a processo ultimato, rimarranno nelle tasche dei ...

