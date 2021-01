Gubbio, due nuovi assessori in giunta: entrano Cecchetti e Morelli. Stirati prova a superare i conflitti interni (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dobbiamo però - ha voluto chiarire il sindaco in chiusura - anche ricondurre a giusta dimensione i fatti che ci stanno alle recenti spalle: io leggo a volte da parte di alcuni una narrazione ... Leggi su umbriadomani (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dobbiamo però - ha voluto chiarire il sindaco in chiusura - anche ricondurre a giusta dimensione i fatti che ci stanno alle recenti spalle: io leggo a volte da parte di alcuni una narrazione ...

Umbria_N_Web : Gubbio. Due nuovi assessori in giunta: entrano Cecchetti e Morelli - statodelsud : Due nuovi ingressi nella giunta comunale di Gubbio - Pino__Merola : Due nuovi ingressi nella giunta comunale di Gubbio - francescocolucc : RT @oss_romano: #18gennaio Quanto è facile sfigurare un paese. Sono passati sessant’anni dalla Carta di Gubbio per la difesa dei centri sto… - mandresini : RT @diocesigubbio: ?? La #Caritas di #Gubbio mette a disposizione due posti da #volontario di #ServizioCivileUniversale, da impiegare per un… -

Ultime Notizie dalla rete : Gubbio due Due nuovi ingressi nella giunta comunale di Gubbio Agenzia ANSA Gubbio, due nuovi assessori in giunta: entrano Cecchetti e Morelli. Stirati prova a superare i conflitti interni

GUBBIO – Due nuovi ingressi in giunta, quello di Rita Cecchetti, che ottiene le deleghe alle Risorse Umane e al ...

Gubbio, due nuovi assessori in giunta: entrano Cecchetti e Morelli

GUBBIO – Due nuovi ingressi in giunta, quello di Rita Cecchetti, che ottiene le deleghe alle Risorse Umane e al ...

GUBBIO – Due nuovi ingressi in giunta, quello di Rita Cecchetti, che ottiene le deleghe alle Risorse Umane e al ...GUBBIO – Due nuovi ingressi in giunta, quello di Rita Cecchetti, che ottiene le deleghe alle Risorse Umane e al ...