**Governo: Vono (Iv), ‘ora non mi chiamano più, linea su domani è astensione’** (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Tutto è in itinere. La linea è quella dell’astensione ma non si sa mai cosa potrebbe succedere…”. Lo dice la senatrice Iv, Gelsomina Vono, all’Adnkronos rispetto al voto domani a palazzo Madama sull’intervento del premier Giuseppe Conte spiegando che nessuno pensa di astenersi solo per timore di andare al voto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Tutto è in itinere. Laè quella dell’astensione ma non si sa mai cosa potrebbe succedere…”. Lo dice la senatrice Iv, Gelsomina, all’Adnkronos rispetto al votoa palazzo Madama sull’intervento del premier Giuseppe Conte spiegando che nessuno pensa di astenersi solo per timore di andare al voto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

