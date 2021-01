Governo in crisi? Eppure, nei sondaggi... Mentana, cifre inspiegabili su Pd e M5s (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il sondaggio Swg realizzato per il TgLa7 di Enrico Mentana è sorprendente nelle cifre. Nonostante sia in atto una crisi di Governo inspiegabile per gran parte degli italiani, i partiti della maggioranza hanno guadagnato punti a discapito di quelli del centrodestra. Una vera e propria stranezza, forse favorita dal fatto che il 41% degli intervistati non si sia espresso, una percentuale in aumento rispetto alla scorsa settimana, che invece era stata favorevole all'opposizione. La Lega è sempre la prima forza del Paese ma perde lo 0,9 e scende al 22,3%, mentre il Pd risale al 20,1% (+0,7). Perde terreno per la prima volta dopo tanto tempo Giorgia Meloni, con Fdi che è rilevato al 16,5% (-0,7) e con un vantaggio più ridotto sul M5s, risalito al 15,8% (+1,1). L'unica forza del centrodestra in aumento questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilo Swg realizzato per il TgLa7 di Enricoè sorprendente nelle. Nonostante sia in atto unadiinspiegabile per gran parte degli italiani, i partiti della maggioranza hanno guadagnato punti a discapito di quelli del centrodestra. Una vera e propria stranezza, forse favorita dal fatto che il 41% degli intervistati non si sia espresso, una percentuale in aumento rispetto alla scorsa settimana, che invece era stata favorevole all'opposizione. La Lega è sempre la prima forza del Paese ma perde lo 0,9 e scende al 22,3%, mentre il Pd risale al 20,1% (+0,7). Perde terreno per la prima volta dopo tanto tempo Giorgia Meloni, con Fdi che è rilevato al 16,5% (-0,7) e con un vantaggio più ridotto sul M5s, risalito al 15,8% (+1,1). L'unica forza del centrodestra in aumento questa ...

