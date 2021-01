Governo: Conte a Iv, 'Recovery non c'entra con Mes' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Italia viva ha confermato di volersi smarcare dal percorso comune nonostante il chiaro e apprezzato contributo sul Recovery plan con una astensione motivata principalmente dal fatto che non Contemplava le risorse del Mes, che nulla ha a che vedere con il Recovery plan". Lo ha detto Giuseppe Conte alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Italia viva ha confermato di volersi smarcare dal percorso comune nonostante il chiaro e apprezzato contributo sulplan con una astensione motivata principalmente dal fatto che nonmplava le risorse del Mes, che nulla ha a che vedere con ilplan". Lo ha detto Giuseppealla Camera.

