GF Vip, colpo di scena: acceso confronto per Pierpaolo, stasera incontrerà proprio lui (Di lunedì 18 gennaio 2021) GF Vip, colpo di scena: acceso confronto per Pierpaolo Pretelli, nella puntata di stasera incontrerà proprio lui. Manca davvero pochissimo ad una nuova puntata del GF Vip! E, proprio a poche ore dall’inizio della diretta, arriva un’anticipazione davvero succulenta. A rivelarla, attraverso il suo profilo Instagram, è il sempre informato Amedeo Venza, che ha ‘spoilerato’ L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 18 gennaio 2021) GF Vip,diperPretelli, nella puntata dilui. Manca davvero pochissimo ad una nuova puntata del GF Vip! E,a poche ore dall’inizio della diretta, arriva un’anticipazione davvero succulenta. A rivelarla, attraverso il suo profilo Instagram, è il sempre informato Amedeo Venza, che ha ‘spoilerato’ L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : GF Vip, colpo di scena sorprendente: l’incredibile annuncio arriverà questa sera! - GiomedMario : RT @ElisabettaGall7: Al TG La7 annunciano: “Colpo grosso a @nonelarena, sarà ospite Matteo #Renzi”. Colpo grosso???? Pur di far parlare di… - EugenioCardi : RT @ElisabettaGall7: Al TG La7 annunciano: “Colpo grosso a @nonelarena, sarà ospite Matteo #Renzi”. Colpo grosso???? Pur di far parlare di… - ElisabettaGall7 : Al TG La7 annunciano: “Colpo grosso a @nonelarena, sarà ospite Matteo #Renzi”. Colpo grosso???? Pur di far parlare… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Complice qualche calice di vino, Giulia Salemi ha un crollo emotivo e in un sol colpo “perde” l’amicizia d… -