Genoa solido, l’Atalanta si ferma al palo: ora subito testa a Udine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Al Gewiss Stadium la sfida tra Gasperini e il suo passato termina a reti bianche complice anche un primo tempo sottotono per la Dea, imbrigliata nel pressing dei centrocampisti del Genoa, capaci di superare più volte i colleghi di reparto grazie alla superiorità numerica in quell’area del campo. Nella prima frazione di gioco le migliori occasioni capitano proprio sui piedi dei liguri con Pjaca e soprattutto l’uzbeko Shomurodov, mentre per gli orobici le chances sono quasi casuali. La ripresa recita nettamente un altro copione con la formazione orobica che schiaccia i rossoblu nella propria metà campo provando con pazienza a districare la ragnatela rossoblu. Tanto possesso, tanto giro palla, ma gli spazi rimangono davvero pochissimi. l’Atalanta è il caso di dire che di fatto resta al palo (legno colpito da Hateboer), per il resto la ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Al Gewiss Stadium la sfida tra Gasperini e il suo passato termina a reti bianche complice anche un primo tempo sottotono per la Dea, imbrigliata nel pressing dei centrocampisti del, capaci di superare più volte i colleghi di reparto grazie alla superiorità numerica in quell’area del campo. Nella prima frazione di gioco le migliori occasioni capitano proprio sui piedi dei liguri con Pjaca e soprattutto l’uzbeko Shomurodov, mentre per gli orobici le chances sono quasi casuali. La ripresa recita nettamente un altro copione con la formazione orobica che schiaccia i rossoblu nella propria metà campo provando con pazienza a districare la ragnatela rossoblu. Tanto possesso, tanto giro palla, ma gli spazi rimangono davvero pochissimi.è il caso di dire che di fatto resta al(legno colpito da Hateboer), per il resto la ...

deatoffees : @IXgennaio1900 Ieri ottimo #genoa, logico e solido. assolutamente. #AtalantaGenoa. - serieAnews_com : ???? L’#Atalanta si ferma sul più bello, #Genoa solido e punto in cassaforte - tristitropici1 : @andrelapegna direi anche chiellini, l'intesa delle coppie arthur bentancur (peccato arthur duri non piu'di un'ora)… - constantinesimo : @pinto1_1899 Beh oddio. Contro il genoa ha fatto pena e contro la juve pure. In altre partite è stato più solido. L… -