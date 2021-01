Genazzani Ema | Il ritardo della seconda dose di vaccino non è problema | lo sappiamo dai dati

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 18 gennaio 2021) “Se stiamo parlando di unqualche giorno, una o due settimane, non c’è. Converrebbe comunque mantenere fisso l’intervallo, anche per un motivo organizzativo, ma se dovesse succedere che qualcuno deve ritardare, non avrà nessunlodai”. Lo ha affermato a Sky Tg24 Armando, rappresentante italiano al Chmp (Committee for medical products for humans use) di Ema.ha aggiunto: “Più vacciniamo e più siamo veloci e meno possibilità avremo di far circolare le varianti e dare terreno fertile al virus. Questo è indubbio”. Su terza ondataha detto che “credo sfortunatamente non saremo in grado di vaccinare un numero sufficiente di persone per avere una vaccinazione di massa, o per avere ...