Galli torna a parlare della variante Brasiliana: “Vaccinate in fretta” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Per l’infettivologo Massimo Galli, è indispensabile vaccinare tutti e farlo in fretta. Sull’efficacia del vaccino sulla variante Brasiliana, infatti, vi sono più dubbi che certezze (anche se, a detta di Bassetti, dovrebbe essere efficace), ed è per questo motivo che sarebbe indispensabile vaccinare tutti quanto prima. Dice Galli: “Le notizie sulla variante Brasiliana non sono confortanti perché sono già stati registrati casi di reinfezione”. Così si esprime il direttore del reparto di Malattie Infettive del Sacco di Milano a Il Messaggero, e dice che “è urgente una vaccinazione di massa e veloce che riduca il tempo a disposizione del virus per mutare”. A Manaus, dice Galli, “la situazione è fuori controllo”. “Il virus sotto pressione” ha ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Per l’infettivologo Massimo, è indispensabile vaccinare tutti e farlo in. Sull’efficacia del vaccino sulla, infatti, vi sono più dubbi che certezze (anche se, a detta di Bassetti, dovrebbe essere efficace), ed è per questo motivo che sarebbe indispensabile vaccinare tutti quanto prima. Dice: “Le notizie sullanon sono confortanti perché sono già stati registrati casi di reinfezione”. Così si esprime il direttore del reparto di Malattie Infettive del Sacco di Milano a Il Messaggero, e dice che “è urgente una vaccinazione di massa e veloce che riduca il tempo a disposizione del virus per mutare”. A Manaus, dice, “la situazione è fuori controllo”. “Il virus sotto pressione” ha ...

bubusgnaus : Cioè..fatemi capire...galli il grande luminare io so' tutto dice'il contagio si espande in famiglia' e poi chiede z… - giulio_galli : RT @FabioConcato: Fabio Concato torna con un doppio album in vendita solo nei negozi - giulio_galli : RT @CottarelliCPI: La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore inquin… - citterio_franco : @ItalyUpDown @licia_la A Milioni di persone è stata rovinata l'esistenza. Ma ovviamente a te cazzo ne te frega, tan… - carseri : @myrtamerlino Quand'è che il dott. Galli smette di comparire in TV e torna al suo lavoro, come aveva proclamato parecchi mesi fa? -

Ultime Notizie dalla rete : Galli torna Covid-19, Galli: “Bisogna chiudere molto. Non possiamo più sbagliare” Orizzonte Scuola Galli torna a parlare della variante Brasiliana: “Vaccinate in fretta”

Per l’infettivologo Massimo Galli, è indispensabile vaccinare tutti e farlo in fretta. Sull’efficacia del vaccino sulla variante brasiliana, infatti, vi sono più dubbi che certezze (anche se, a detta ...

Mauro Corona si sfoga: “Franco Di Mare voleva danneggiare CartaBianca. E’ Giuda”

Massimo Giletti torna sul “caso Mauro Corona“, allontanato dalla trasmissione CartaBianca, su RaiTre. Lo scrittore, in data 22 settembre, ha detto “stai zitta, gallina” a Bianca Berlinguer, ha poi chi ...

Per l’infettivologo Massimo Galli, è indispensabile vaccinare tutti e farlo in fretta. Sull’efficacia del vaccino sulla variante brasiliana, infatti, vi sono più dubbi che certezze (anche se, a detta ...Massimo Giletti torna sul “caso Mauro Corona“, allontanato dalla trasmissione CartaBianca, su RaiTre. Lo scrittore, in data 22 settembre, ha detto “stai zitta, gallina” a Bianca Berlinguer, ha poi chi ...