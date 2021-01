Festa: “Campo Genova è utilizzabile per il Mercato. Il “corvo”? Forse è solo un pappagallo” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Per ora la ripartenza delle scuole sta andando bene, non si registrano particolari preoccupazioni o problemi. Dobbiamo, gradualmente, riprenderci la nostra vita“. Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, nel corso della canonica diretta Facebook del lunedì. La fascia tricolore del capoluogo è tornato sulla vicenda corvo che ha miniato l’armonia dell’Ente di Piazza del Popolo: “E’ una vicenda goliardica – ammette Festa – Più che un corvo siamo davanti ad un pappagallo. Non ha fatto altro che divulgare gli atti che l’Amministrazione ha concretizzato entro il 31 dicembre. Non credo che ci possa essere un mal di pancia da parte di qualche dipendente. Nonostante ciò va ringraziato per quello che ha fatto: ci sta aiutando a comunicare alla città tutti gli interventi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Per ora la ripartenza delle scuole sta andando bene, non si registrano particolari preoccupazioni o problemi. Dobbiamo, gradualmente, riprenderci la nostra vita“. Così il sindaco di Avellino, Gianluca, nel corso della canonica diretta Facebook del lunedì. La fascia tricolore del capoluogo è tornato sulla vicendache ha miniato l’armonia dell’Ente di Piazza del Popolo: “E’ una vicenda goliardica – ammette– Più che unsiamo davanti ad un. Non ha fatto altro che divulgare gli atti che l’Amministrazione ha concretizzato entro il 31 dicembre. Non credo che ci possa essere un mal di pancia da parte di qualche dipendente. Nonostante ciò va ringraziato per quello che ha fatto: ci sta aiutando a comunicare alla città tutti gli interventi ...

