Divieto di fumo a Milano in parchi e fermate: il 7% dell'inquinamento è per le sigarette

Scatta il Divieto di fumo all'aperto a Milano. Da martedì 19 gennaio niente sigarette nei parchi pubblici della città, nelle aree cani, nei cimiteri, nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini, nelle strutture sportive compresi gli spalti, alle fermate di attesa dei mezzi pubblici, inclusi i posteggi dei

L'articolo proviene da Il Notiziario.

