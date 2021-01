Differenze zona gialla, arancione e rossa: le regole del nuovo Dpcm (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – Dopo le disposizioni nazionali previste dal dpcm di Natale, l’Italia ‘torna a colorarsi’, secondo parametri ancora più severi, allo scopo di contenere la diffusione del virus. Inoltre, nel nuovo dpcm, in vigore dal 16 di gennaio al 5 marzo, alle tre zone (gialla, arancione e rossa) che abbiamo imparato a conoscere, se ne aggiunge una quarta, la zona bianca. Una sorta di terra incantata in cui si potrà ricominciare a vivere ‘una quasi normalità’, sempre mantenendo le regole di distanziamento, mascherina e igienizzazione delle mani. Nella zona bianca, infatti, cinema, palestre, teatri e tutte le attività commerciali e ricreative verranno riaperte. Nell’area bianca, “si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico”, si legge sul sito del Consiglio dei ministri. GLI SPOSTAMENTI Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – Dopo le disposizioni nazionali previste dal dpcm di Natale, l’Italia ‘torna a colorarsi’, secondo parametri ancora più severi, allo scopo di contenere la diffusione del virus. Inoltre, nel nuovo dpcm, in vigore dal 16 di gennaio al 5 marzo, alle tre zone (gialla, arancione e rossa) che abbiamo imparato a conoscere, se ne aggiunge una quarta, la zona bianca. Una sorta di terra incantata in cui si potrà ricominciare a vivere ‘una quasi normalità’, sempre mantenendo le regole di distanziamento, mascherina e igienizzazione delle mani. Nella zona bianca, infatti, cinema, palestre, teatri e tutte le attività commerciali e ricreative verranno riaperte. Nell’area bianca, “si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico”, si legge sul sito del Consiglio dei ministri. GLI SPOSTAMENTI

